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Спартак — Рубин. Прямая трансляция
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И. Федотов оценил решение судей назначить пенальти в ворота «Рубина» в игре со «Спартаком»

И. Федотов оценил решение судей назначить пенальти в ворота «Рубина» в игре со «Спартаком»
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Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в ворота казанского «Рубина» в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком». На момент написания новости идёт 90-я минута, счёт 1:0 в пользу красно-белых. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Рука у игрока «Рубина» оставлена в сторону, увеличивает площадь тела. Тут игрок не играет в мяч, а происходит рикошет. Решение VAR правильное – пенальти в ворота «Рубина» назначен правильно. По картинке Карасёв видел момент, значит, для него это не игра рукой – он делал жест отрицания. Это уже вторая ошибка его в этом матче. И это, конечно, расстраивает. Ощущение, что Сергей какой-то пустой, у него нет энергии. Ему пора отдохнуть, перезарядиться. Что касается второй жёлтой карточки Зобнина, то тут всё по делу – за срыв перспективной атаки.

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