И. Федотов оценил решение судей назначить пенальти в ворота «Рубина» в игре со «Спартаком»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением 11-метрового удара в ворота казанского «Рубина» в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком». На момент написания новости идёт 90-я минута, счёт 1:0 в пользу красно-белых. Игра проходит на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв.

«Рука у игрока «Рубина» оставлена в сторону, увеличивает площадь тела. Тут игрок не играет в мяч, а происходит рикошет. Решение VAR правильное – пенальти в ворота «Рубина» назначен правильно. По картинке Карасёв видел момент, значит, для него это не игра рукой – он делал жест отрицания. Это уже вторая ошибка его в этом матче. И это, конечно, расстраивает. Ощущение, что Сергей какой-то пустой, у него нет энергии. Ему пора отдохнуть, перезарядиться. Что касается второй жёлтой карточки Зобнина, то тут всё по делу – за срыв перспективной атаки.