«РБ Лейпциг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Байера» в Бундеслиге

Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 3:2.

На 39-й минуте счёт открыл защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Через шесть минут защитник Алехандро Гримальдо увеличил преимущество хозяев. Ещё до перерыва, на 45+7-й минуте, полузащитник Кевин Кампль сократил отставание «РБ Лейпциг». Во втором тайме победу гостям принёс нападающий Луа Опенда, оформив дубль. Он отличился на 57-й и 80-й минутах.

«Байер» потерпел поражение в чемпионате Германии впервые с мая 2023 года. Действующий чемпион страны не проигрывал на протяжении 35 матчей.