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«РБ Лейпциг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Байера» в Бундеслиге

«РБ Лейпциг» прервал рекордную беспроигрышную серию «Байера» в Бундеслиге
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Завершился матч 2-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Байер» и «РБ Лейпциг». Команды играли на стадионе «БайАрена» в Леверкузене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттиасом Йёлленбеком. «РБ Лейпциг» одержал победу со счётом 3:2.

Германия — Бундеслига . 2-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 Фримпонг – 39'     2:0 Гримальдо – 45'     2:1 Кампль – 45+7'     2:2 Опенда – 57'     2:3 Опенда – 80'    

На 39-й минуте счёт открыл защитник «Байера» Жереми Фримпонг. Через шесть минут защитник Алехандро Гримальдо увеличил преимущество хозяев. Ещё до перерыва, на 45+7-й минуте, полузащитник Кевин Кампль сократил отставание «РБ Лейпциг». Во втором тайме победу гостям принёс нападающий Луа Опенда, оформив дубль. Он отличился на 57-й и 80-й минутах.

«Байер» потерпел поражение в чемпионате Германии впервые с мая 2023 года. Действующий чемпион страны не проигрывал на протяжении 35 матчей.

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