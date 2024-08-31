Джейдон Санчо перешёл в «Челси» из «Манчестер Юнайтед»

24-летний крайний нападающий Джейдон Санчо перешёл в лондонский «Челси» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. «Синие» обязаны будут подписать игрока на постоянной основе следующим летом.

Фото: ФК «Челси»

«Завершив переход на «Стэмфорд Бридж», Джейдон в ближайшие дни присоединится к своим новым партнёрам по команде. Добро пожаловать в «Челси», Джейдон!» — говорится в заявлении пресс-службы на официальном сайте лондонского клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию».