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Результаты матчей РПЛ 31 августа

Результаты матчей РПЛ 31 августа
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Сегодня, 31 августа, в 7-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей РПЛ 31 августа:

«Химки» — ЦСКА — 0:2;
«Пари НН» — «Зенит» — 0:3;
«Спартак» — «Рубин» — 1:0;
«Ахмат» — «Акрон» — 0:0.

Первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 занимает санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков в семи встречах. На второй строчке расположился московский «Локомотив», заработавший 15 очков после шести матчей. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 13 очков после семи встреч.

В зоне вылета располагается «Ахмат» и «Факел». Обе команды заработали по четыре очка.

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