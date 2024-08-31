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Санчо прокомментировал свой переход в «Челси»

Санчо прокомментировал свой переход в «Челси»
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24-летний крайний нападающий Джейдон Санчо прокомментировал свой переход в лондонский «Челси» из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. Отметим, что «синие» обязаны будут подписать игрока на постоянной основе следующим летом.

«Я очень рад быть здесь. Лондон — это место, где я вырос, и я счастлив вернуться сюда. Менеджер говорил со мной о проекте, и для молодого игрока это очень интересно. Надеюсь, я смогу принести на «Стемфорд Бридж» голы и результативные передачи», — приводит слова Санчо пресс-служба на официальном сайте клуба.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний нападающий не был включён в заявку «Манчестер Юнайтед» ни на один из двух матчей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Ранее футболист выступал за молодёжную команду «Манчестер Сити» и дортмундскую «Боруссию».

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