Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» из Бильбао в матче 4-го тура Примеры

Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» из Бильбао в матче 4-го тура Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 4-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид. Игра прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания). Матч начался в 20:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом. Игра закончилась победой «Атлетико» Мадрид со счётом 1:0.

Испания — Примера . 4-й тур
31 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Атлетико М
Мадрид
0:1 Корреа – 90+2'    

Единственный гол в матче на 90+2-й минуте забил нападающий Анхель Корреа, получив передачу от Александра Сёрлота.

«Атлетико» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Атлетик» Бильбао набрал четыре очка и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.

Календарь Примеры
Турнирная таблица Примеры
Материалы по теме
«Барса» испепелила соперника! Такого выноса не было со времён Месси
«Барса» испепелила соперника! Такого выноса не было со времён Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android