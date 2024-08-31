Мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» из Бильбао в матче 4-го тура Примеры

Сегодня, 31 августа, состоялся матч 4-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид. Игра прошла на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао (Испания). Матч начался в 20:00 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Алехандро Хосе Эрнандесом. Игра закончилась победой «Атлетико» Мадрид со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 90+2-й минуте забил нападающий Анхель Корреа, получив передачу от Александра Сёрлота.

«Атлетико» Мадрид заработал восемь очков за четыре матча и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Атлетик» Бильбао набрал четыре очка и располагается на 10-й строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.