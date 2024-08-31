Рашид Рахимов прокомментировал поражение «Рубина» от «Спартака»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от московского «Спартака» (0:1) в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

«Мы прессинговали по всему полю в равных составах. А когда играли в большинстве стали не доигрывать. Нам нужно добавить качества в контроле мяча», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.