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Ахмат — Акрон, результат матча 31 августа 2024, счёт 0:0, РПЛ 2024/2025

«Ахмат» и «Акрон» поделили очки в матче чемпионата России
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Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Итоговый результат — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 0
Акрон
Тольятти

Команды не смогли распечатать ворота друг друга. «Ахмат» остаётся единственной командой, которая не одержала ни одной победы в этом сезоне чемпионата России.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Акрон» находится на 14-й строчке, заработав пять очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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