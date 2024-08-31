«Ахмат» и «Акрон» поделили очки в матче чемпионата России

Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались грозненский «Ахмат» и тольяттинский «Акрон». Команды играли на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Сафьяном (Москва). Итоговый результат — 0:0.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга. «Ахмат» остаётся единственной командой, которая не одержала ни одной победы в этом сезоне чемпионата России.

«Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Акрон» находится на 14-й строчке, заработав пять очков за аналогичное количество игр. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.