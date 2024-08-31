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Рашид Рахимов: сказал Барко, что надо закрыть ротик

Рашид Рахимов: сказал Барко, что надо закрыть ротик
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал конфликт с полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выиграл со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Конфликт с Барко? В таких случаях во мне просыпается игрок. Он мне что-то сказал, потом показал руками. Я ему на испанском сказал, что надо ротик закрыть и в футбол играть. Хотелось выйти на поле. Думаю, веди он себя иначе, столько мелких фолов на нём бы не было», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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