Рашид Рахимов: сказал Барко, что надо закрыть ротик

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал конфликт с полузащитником «Спартака» Эсекьелем Барко в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. «Спартак» выиграл со счётом 1:0.

«Конфликт с Барко? В таких случаях во мне просыпается игрок. Он мне что-то сказал, потом показал руками. Я ему на испанском сказал, что надо ротик закрыть и в футбол играть. Хотелось выйти на поле. Думаю, веди он себя иначе, столько мелких фолов на нём бы не было», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.