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Тренер «Рубина» Рахимов высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Тренер «Рубина» Рахимов высказался о судействе в матче со «Спартаком»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о судействе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1). Единственный гол в матче с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Судейство — я не знаю. Трактовки разные. Сначала говорят, что пенальти, потом говорят, что не пенальти. Не знаю, возможно они изменились.

Ошибаются все. Карасёв — один из лучших наших арбитров. К сожалению, жизнь построена на ошибках», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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