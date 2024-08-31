Тренер «Рубина» Рахимов высказался о судействе в матче со «Спартаком»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о судействе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (0:1). Единственный гол в матче с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Судейство — я не знаю. Трактовки разные. Сначала говорят, что пенальти, потом говорят, что не пенальти. Не знаю, возможно они изменились.

Ошибаются все. Карасёв — один из лучших наших арбитров. К сожалению, жизнь построена на ошибках», — передаёт слова Рахимова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.