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Деян Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Деян Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Единственный гол в игре с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Не могу комментировать тактику соперника, их фолы. Я с уважением отношусь к «Рубину». Очень тяжёлая игра, всё решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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