Деян Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Единственный гол в игре с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

«Не могу комментировать тактику соперника, их фолы. Я с уважением отношусь к «Рубину». Очень тяжёлая игра, всё решил один эпизод, который мы искали. С трудом его нашли. Горжусь командой, спасибо ребятам за эту победу», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.