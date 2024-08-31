Станкович: красная карточка Зобнина — моя ошибка

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал удаление полузащитника команды Романа Зобнина в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0). Игрок был удалён на 62-й минуте встречи.

«Моя ошибка, что Зобнин получил красную карточку. Нам не хватило 15 секунд. Три замены уже готовились. Опыт всегда подсказывает, что лучше заменить того, кто на жёлтой.

Литвинов может закрывать много позиций. Но я не вижу причины переводить его в центре, когда пара защитников Бабич-Литвинов играет на ноль несколько матчей подряд. Я очень рад, что у меня в распоряжении есть такой универсальный футболист», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Единственный гол в матче с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.