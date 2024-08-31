Деян Станкович назвал причины прогресса Олега Рябчука

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал о факторах, способствовавших прогрессу защитника команды Олега Рябчука.

«За прогресс Рябчука благодарю штаб и персонал команды. Всех, кто приехал со мной и был до меня. Олег действительно здорово спрогрессировал. Прекрасный человек и игрок. Отмечу работу своего помощника Сакича. Он играл правого защитника в Серии А. Передвижения в обороне — его работа», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Действующее соглашение 26-летнего Олега Рябчука с красно-белыми рассчитано до лета 2026 года. В новом сезоне защитник провёл за «Спартак» восемь матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей.