Радимов — о Соболеве: ты можешь так себя вести в Самаре и «Спартаке», но не в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» и экс-главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался по поводу трансфера 27-летнего нападающего Александра Соболева в санкт-петербургский клуб из московского «Спартака».

«Наконец эпопея закончилась. Соболев — хороший футболист. Но будет конкуренция. Куплен аргентинец Лусиано, есть Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Готов ли он? Не уверен. Но надо привыкать к конкуренции.

Скандалы со стороны Соболева были. Ты можешь так себя вести в Самаре и в «Спартаке», но не в «Зените». В том же «Спартаке» меняются тренеры, а тут постоянно работает Семак. За шесть лет был хоть один скандал? Отдельные моменты быстро были потушены. Соболеву не надо скандалить с Семаком. Победителем всё равно будет Сергей Богданович. В «Зенит» мечтают попасть 99% футболистов страны», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. В текущем сезоне форвард принял участие в одном матче РПЛ, в сезоне-2023/2024 на счету Александра 34 матча во всех турнирах, 10 забитых мячей и девять результативных передач.