Станкович ликовал, Рахимов был напуган. Лучшие фото победы «Спартака» над «Рубином»

В Москве прошёл матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились «Спартак» и казанский «Рубин». Команды сыграли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Спартак» одержал победу с минимальным счётом 1:0. На 74-й минуте голом отметился Эсекьель Барко, который успешно реализовал пенальти.

На 62-й минуте полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович прокомментировал удаление полузащитника команды Романа Зобнина в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

«Моя ошибка, что Зобнин получил красную карточку. Нам не хватило 15 секунд. Три замены уже готовились. Опыт всегда подсказывает, что лучше заменить того, кто на жёлтой.

Литвинов может закрывать много позиций. Но я не вижу причины переводить его в центре, когда пара защитников Бабич-Литвинов играет на ноль несколько матчей подряд. Я очень рад, что у меня в распоряжении есть такой универсальный футболист», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.