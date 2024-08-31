Главный тренер «Пари НН» Илич: мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3).

«Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня «Зенит» забил два мяча после наших оплошностей. Для меня это неприемлемо. Будем делать всё возможное, чтобы такое больше не повторялось.

Мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами. Чтобы отбирать очки у чемпиона, нужна идеальная игра всей команды, плюс должна присутствовать определенная доля удачи. Сегодня этого, увы, не произошло. Впереди у нас две недели для подготовки к очень важной игре с командой нашего уровня – воронежским «Факелом». Нам надо подойти к ней во всеоружии», — приводит слова Илича пресс-служба клуба.