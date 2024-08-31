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Главный тренер «Пари НН» Илич: мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами

Главный тренер «Пари НН» Илич: мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами
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Главный тренер «Пари НН» Саша Илич прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги (0:3).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 30'     0:2 Гонду – 56'     0:3 Вендел – 69'    

«Сегодня мы противостояли очень сильному сопернику. Но, как я уже говорил много раз в этом сезоне, мы совершаем много ошибок. Сегодня «Зенит» забил два мяча после наших оплошностей. Для меня это неприемлемо. Будем делать всё возможное, чтобы такое больше не повторялось.

Мы хотим побеждать в каждом матче, но нужно быть реалистами. Чтобы отбирать очки у чемпиона, нужна идеальная игра всей команды, плюс должна присутствовать определенная доля удачи. Сегодня этого, увы, не произошло. Впереди у нас две недели для подготовки к очень важной игре с командой нашего уровня – воронежским «Факелом». Нам надо подойти к ней во всеоружии», — приводит слова Илича пресс-служба клуба.

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