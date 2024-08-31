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Гендиректор «Спартака» Малышев отказался комментировать уход Соболева в «Зенит»

Гендиректор «Спартака» Малышев отказался комментировать уход Соболева в «Зенит»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев не стал комментировать переход экс-нападающего красно-белых Александра Соболева в санкт-петербургский «Зенит».

«Соболев является игроком другой команды. Давайте про наших игроков», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон.

Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.

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