Гендиректор «Спартака»: не хочу комментировать слухи, что происходило с Соболевым

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг перехода нападающего Александра Соболева в «Зенит», а также высказался о слухах, связанных с игроком.

«Мы с Александром в начале обсуждали разные варианты. Действительно, были переговоры с «Зенитом». Мы нашли компромиссный вариант, в этого он перешёл. Все слухи, которые возникают, что происходило внутри команды, я не хочу комментировать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

30 августа санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака». За сине-бело-голубых форвард будет выступать под седьмым номером. Соглашение сторон рассчитано на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.