Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о будущем Николсона в команде

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) высказался о будущем ямайского нападающего Шамара Николсона в команде. Форвард впервые в нынешнем сезоне принял участие в матче красно-белых, появившись на поле на 85-й минуте.

«Будет ли играть Шамар, решает тренер. Всё будет зависеть от того, как будет играть и тренироваться», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.