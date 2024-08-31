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Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о будущем Николсона в команде

Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о будущем Николсона в команде
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) высказался о будущем ямайского нападающего Шамара Николсона в команде. Форвард впервые в нынешнем сезоне принял участие в матче красно-белых, появившись на поле на 85-й минуте.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Будет ли играть Шамар, решает тренер. Всё будет зависеть от того, как будет играть и тренироваться», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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