Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал победу команды над «Рубином»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0).

«Хотел бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые собрались. Они здорово нас поддерживали. Это был один из факторов победы над «Рубином». Также хотел бы отметить волю к победе и характер команды. Был тяжелый матч, ребята выиграли из-за желания победить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.