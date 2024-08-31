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Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал победу команды над «Рубином»

Гендиректор «Спартака» Малышев прокомментировал победу команды над «Рубином»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Хотел бы сказать огромное спасибо нашим болельщикам, которые собрались. Они здорово нас поддерживали. Это был один из факторов победы над «Рубином». Также хотел бы отметить волю к победе и характер команды. Был тяжелый матч, ребята выиграли из-за желания победить», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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