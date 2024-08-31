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Гендиректор «Спартака» Малышев: Жозе — игрок высокого класса. Надеюсь, он наберёт форму

Гендиректор «Спартака» Малышев: Жозе — игрок высокого класса. Надеюсь, он наберёт форму
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о нападающих команды Виллиане Жозе и Шамаре Николсоне.

«Кто следит за испанским чемпионатом, видел Жозе. Он игрок высокого уровня. К сожалению, в прошедших матчах не забил голов. Так что был шанс у других игроков. Надеюсь, он наберёт форму.

Шамару дали шанс, а воспользуется ли он им, вопрос к нему», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

1 июля 2024 года московский «Спартак» объявил о переходе 32-летнего бразильского нападающего Виллиана Жозе. В минувшем сезоне испанской Примеры Жозе сыграл за «Бетис» 43 матча во всех соревнованиях, в которых забил 14 голов и оформил шесть результативных передач.

Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из бельгийского «Шарлеруа». Сумма трансфера составила € 8 млн.

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