Гендиректор «Спартака»: невозможно за месяц перестроить игру команды под нового тренера

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) высказался о трансферной кампании красно-белых этим летом.

«В команде происходит серьёзная перестройка. Я не хочу комментировать возможные трансферы, так как нет подписанного контракта. Ситуация может перевернуться в любую сторону, что уже было этим летом. Мы все понимаем, что за один месяц невозможно перестроить игру команды под нового тренера, но работа идёт», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.