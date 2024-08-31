Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Спартака»: невозможно за месяц перестроить игру команды под нового тренера

Гендиректор «Спартака»: невозможно за месяц перестроить игру команды под нового тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев после победы в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) высказался о трансферной кампании красно-белых этим летом.

«В команде происходит серьёзная перестройка. Я не хочу комментировать возможные трансферы, так как нет подписанного контракта. Ситуация может перевернуться в любую сторону, что уже было этим летом. Мы все понимаем, что за один месяц невозможно перестроить игру команды под нового тренера, но работа идёт», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев высказался о будущем Николсона в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android