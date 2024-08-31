Гендиректор «Спартака» Малышев: Глебов — хороший футболист, он у нас в шорт-листе

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о возможном переходе в стан красно-белых полузащитника «Ростова» Даниила Глебова.

«Даниил Глебов — хороший футболист. Он находится в шорт-листе спортивного директора, но это всё, что я могу сказать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Даниил Глебов выступает в составе «Ростова» с января 2019 года. За этот период он принял участие в 176 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.