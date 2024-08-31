Гендиректор «Спартака» ответил, есть ли у клуба деньги на новых игроков

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал о финансовых возможностях клуба для приобретения новых футболистов.

«У «Спартака» есть деньги на покупку футболистов, но я не могу комментировать сумму. Какая позиция, это прерогатива тренера», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Вчера, 30 августа, санкт-петербургский «Зенит» на официальном сайте объявил о трансфере Александра Соболева из московского «Спартака». За сине-бело-голубых форвард будет выступать под седьмым номером. Соглашение сторон рассчитано на три года с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.