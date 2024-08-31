Гендиректор «Спартака» объяснил, почему не играет Алексис Дуарте

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о том, почему не играет защитник красно-белых Алексис Дуарте.

«У меня информация, что Дуарте получил болезненную травму в Казахстане. После этого его место заняли. Решение по тому, кто нужен в обойме, принимают спортивный директор и тренер. Предложения от «Вильярреала» не было», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Дуарте перешёл в «Спартак» в январе 2023 года из парагвайского «Серро Портеньо». В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл за красно-белых 33 матча во всех турнирах.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.