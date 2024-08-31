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Малышев объяснил трансферы игроков «Ференцвароша» в «Спартак» после прихода Станковича

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о трансферах игроков из «Ференцвароша» после прихода на пост главного тренера Деяна Станковича, ранее возглавлявшего венгерский клуб.

«До меня предложения о покупках приходят по итогу обсуждения. Глупо отрицать, что тренер знал этих игроков. Это было одним из факторов. Футболисты приходили из прошлой команды Деяна, но все со согласованием», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, этим летом из «Ференцвароша» в «Спартак» перешёл бразилец Маркиньос и защитник Миенти Абена.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.