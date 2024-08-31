Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малышев объяснил трансферы игроков «Ференцвароша» в «Спартак» после прихода Станковича

Малышев объяснил трансферы игроков «Ференцвароша» в «Спартак» после прихода Станковича
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о трансферах игроков из «Ференцвароша» после прихода на пост главного тренера Деяна Станковича, ранее возглавлявшего венгерский клуб.

«До меня предложения о покупках приходят по итогу обсуждения. Глупо отрицать, что тренер знал этих игроков. Это было одним из факторов. Футболисты приходили из прошлой команды Деяна, но все со согласованием», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, этим летом из «Ференцвароша» в «Спартак» перешёл бразилец Маркиньос и защитник Миенти Абена.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Малышев: Глебов — хороший футболист, он у нас в шорт-листе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android