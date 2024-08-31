Гендиректор «Спартака» Малышев рассказал, кто входит в трансферный комитет клуба

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о составе трансферного комитета клуба.

«В трансферный комитет входят я, Томаш и Павел Жданов. Томаш и я не очень хотели выходить в середине трансферного окна, потому что было сложно что-то прокомментировать. Томаш обязательно расскажет, что получилось, а что нет по итогам трансферного окна», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Сегодня, 31 августа, «Спартак» в матче 7-го тура чемпионата России обыграл казанский «Рубин» — 1:0.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.