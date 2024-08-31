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Малышев ответил, продолжает ли «Спартак» поддерживать связь с Промесом

Малышев ответил, продолжает ли «Спартак» поддерживать связь с Промесом
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал текущую ситуацию с нападающим Квинси Промесом.

«По Промесу никаких существенных изменений не произошло. Он тренируется, поддерживает форму, но из Эмиратов его не выпускают», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 17 мая нидерландский футболист был освобождён из-под стражи в Дубае. Несмотря на освобождение, ему запретили покидать ОАЭ. Промес был выпущен на условиях ожидания рассмотрения дела об экстрадиции в Нидерланды. Задержание форварда было связано с тем, что он попал в аварию в ОАЭ и покинул место ДТП.

«Спартак» объявил об уходе Промеса 1 июля. 32-летний футболист выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и вернулся в клуб в начале 2021 года. За два периода в команде нападающий провёл 235 матчей во всех соревнованиях, в которых забил 114 голов и оформил 59 голевых передач.

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