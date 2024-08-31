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Олег Малышев: судейские ошибки возникают часто, в том числе против «Спартака»

Олег Малышев: судейские ошибки возникают часто, в том числе против «Спартака»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о судействе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0). Единственный гол в матче с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Я бы хотел, чтобы оценку по контактным эпизодам давали специалисты. У меня очень много эмоций как у болельщика после матчей. Часто кажется, что решения не одинаковые, эпизоды трактуются по-разному. Мне кажется, что ошибки возникают часто, в том числе против «Спартака» Это вызывает бурю эмоций, но это надо профессионально разбирать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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