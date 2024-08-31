Олег Малышев: судейские ошибки возникают часто, в том числе против «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о судействе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:0). Единственный гол в матче с 11-метровой отметки забил аргентинский полузащитник красно-белых Эсекьель Барко. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Я бы хотел, чтобы оценку по контактным эпизодам давали специалисты. У меня очень много эмоций как у болельщика после матчей. Часто кажется, что решения не одинаковые, эпизоды трактуются по-разному. Мне кажется, что ошибки возникают часто, в том числе против «Спартака» Это вызывает бурю эмоций, но это надо профессионально разбирать», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.