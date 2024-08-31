В «Спартаке» заявили, что Соболев мог остаться в клубе перед трансфером в «Зенит»

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев рассказал, что экс-форвард красно-белых Александр Соболев, перешедший в «Зенит», мог остаться в клубе.

— Соболев не упомянул «Спартак» в презентации.

— Я не слежу за игроками чужих клубов. Детали переговоров с Александром, как и то, кто кому и что говорил, не хочу обсуждать. Вариант, что он останется был», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

30 августа пресс-служба «Зенита» официально объявила о подписании трёхлетнего контракта с Соболевым с опцией продления ещё на один сезон. Около месяца назад Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Переговоры сторон проходили сложно — клубы долго искали компромисс в финансовом вопросе.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Александр Соболев провёл за «Спартак» один матч. Результативными действиями нападающий не отметился. В минувшем сезоне на счету 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 7,5 млн.