«Глушенков и Батраков — самые яркие игроки». Кузьмичёв — о старте сезона

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв оценил ситуацию в «Зените» и назвал лучших игроков начала сезона Российской Премьер-Лиги.

«В первую очередь проблемы «Зенита» в последних матчах связаны с потерей Глушенкова. Максим настолько гармонично влился в команду с первого тура и начал определять результат, несмотря на то, что у него потрясающие партнеры. Эта зависимость от игрока говорит о том, что тренерский штаб немного не может перестроить игру. У «Зенита» временный спад, так как уровень игроков в команде один из самых высоких в РПЛ. Следующая победа все нормализует, и проблем с тем, чтобы стать чемпионом в год 100-летия, не возникнет.

Глушенков и Батраков безусловно стали для меня самыми яркими футболистами на старте сезона. Еще бы отметил Барко и Тюкавина, который выглядит продуктивно. Также добавлю Никиту Чернова. Это хороший футболист, которого я всегда считал добротным игроком, хотя раньше мне казалось, что ему не хватало доверия тренеров», — приводит слова Кузьмичёва РБ Спорт.

Напомним, ранее Глушенков перенёс операцию из-за травмы руки, полученной в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками» (1:1). Футболисту вставили металлическую спицу в лучевую кость правой руки. На его счету семь голов в пяти играх нынешнего сезона.