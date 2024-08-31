Марко Николич прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Химками»

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:0).

«В современном футболе нужно уметь перестраиваться прямо во время матча. Иногда приходится действовать ниже, иногда выше. В первом тайме у нас были хорошие отрезки с контролем мяча и острыми моментами. Могли забивать намного больше. Контроль игры был за нами, но когда мяч переходил к сопернику, надо было обороняться и менять игру в зависимости от условий.

Мы знали, что «Химки» играют очень высоко, что хороши на стандартах. Команда часто забивает с угловых и штрафных, и мы обращали на это внимание. У нас достаточно стабильная игра в обороне — последние три сухие победы этому подтверждение. Но сегодня, конечно, могли не допускать пару моментов в штрафной», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.