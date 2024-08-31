Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лацио» и «Милан» сыграли вничью в матче 3-го тура Серии А

«Лацио» и «Милан» сыграли вничью в матче 3-го тура Серии А
Комментарии

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Лацио» и «Милан». Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра выступил Давиде Массе. Игра закончилась со счётом 2:2.

Италия — Серия А . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Павлович – 8'     1:1 Кастельянос – 62'     2:1 Диа – 66'     2:2 Леау – 72'    

На восьмой минуте счёт в матче открыл защитник «Милана» Страхиня Павлович. На 62-й минуте забил игрок «Лацио» Валентин Кастельянос. На 66-й минуте сенегальский нападающий Булайе Диа вывел «Лацио» вперёд. На 72-й минуте забил форвард «Милана» Рафаэл Леау, установив окончательный счёт в матче — 2:2.

«Милан» заработал два очка за три матча и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Лацио» набрал четыре очка и расположился на восьмой строчке. На первом месте находится «Интер», у которого семь очков.

Календарь Серии А
Материалы по теме
Итальянский клуб, который удивит в новом сезоне. Под Фабрегаса мощно закупились легендами!
Итальянский клуб, который удивит в новом сезоне. Под Фабрегаса мощно закупились легендами!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android