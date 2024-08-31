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Результаты матчей чемпионата Франции 31 августа

Результаты матчей чемпионата Франции 31 августа
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Сегодня, 31 августа, состоялись три матча 3-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги 1 31 августа:

  • «Брест» — «Сент-Этьен» — 4:0;
  • «Монпелье» — «Нант» — 1:3;
  • «Тулуза» — «Марсель» — 1:3.

В воскресенье, 1 сентября, состоятся оставшиеся пять матчей 3-го тура:

  • «Монако» — «Ланс»;
  • «Анже» — «Ницца»;
  • «Гавр» — «Осер»;
  • «Реймс» — «Ренн»;
  • «Лилль» — «ПСЖ».

Турнирную таблицу возглавляет «Марсель» (7), за ним следует «Нант» (7), а тройку лидеров замыкает «ПСЖ» (6). В зоне вылета находятся «Монпелье» (1), «Анже» (0) и «Сент-Этьен» (0).

Напомним, в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «ПСЖ», опередив «Монако» и «Брест». В Лигу 2 вылетели «Клермон», «Лорьян» и «Мец», их места заняли «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен».

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