Результаты матчей чемпионата Франции 31 августа

Сегодня, 31 августа, состоялись три матча 3-го тура французской Лиги 1 сезона-2024/2025.

Результаты матчей Лиги 1 31 августа:

«Брест» — «Сент-Этьен» — 4:0;

«Монпелье» — «Нант» — 1:3;

«Тулуза» — «Марсель» — 1:3.

В воскресенье, 1 сентября, состоятся оставшиеся пять матчей 3-го тура:

«Монако» — «Ланс»;

«Анже» — «Ницца»;

«Гавр» — «Осер»;

«Реймс» — «Ренн»;

«Лилль» — «ПСЖ».

Турнирную таблицу возглавляет «Марсель» (7), за ним следует «Нант» (7), а тройку лидеров замыкает «ПСЖ» (6). В зоне вылета находятся «Монпелье» (1), «Анже» (0) и «Сент-Этьен» (0).

Напомним, в прошлом сезоне чемпионский титул завоевал «ПСЖ», опередив «Монако» и «Брест». В Лигу 2 вылетели «Клермон», «Лорьян» и «Мец», их места заняли «Осер», «Анже» и «Сент-Этьен».