Тренер «Химок» Франк Артига высказался о поражении от ЦСКА

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига прокомментировал поражение в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:2).

«Сегодня всё решили моменты в штрафных площадях. Во втором тайме мы играли в хороший футбол, у нас были моменты, но они показали больше эффективности в атаке и в обороне внутри штрафной площади. Тем не менее второй половиной встречи я доволен.

Перед матчем я говорил, что игра с ЦСКА — это как финал? На самом деле мы воспринимаем каждый матч как финал. Те команды, которые борются за выживание, например, ценят любое добытое очко. Так, в прошлом году мы видели, что клубам хватило 30 очков, чтобы спастись от вылета. Поэтому и для нас каждый последующий матч тоже будет как финал, а каждое очко будет иметь свою ценность. И неважно, идёт речь о ЦСКА или о команде из второй половины таблицы — мы можем и будем пытаться обыграть любого соперника», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Химки» заработали шесть очков и располагаются на 11-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.