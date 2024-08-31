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Лукаку помог «Наполи» вырвать победу в концовке матча Серии А с «Пармой»

Лукаку помог «Наполи» вырвать победу в концовке матча Серии А с «Пармой»
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Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Парма». Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра выступил Париде Тремолада. Игра закончилась победой «Наполи» — 2:1.

Италия — Серия А . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
2 : 1
Парма
Парма
0:1 Бонни – 19'     1:1 Лукаку – 90+2'     2:1 Замбо Ангисса – 90+6'    
Удаления: нет / Судзуки – 75'

​На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Пармы» Анж-Йоан Бонни. На 90+2-й минуте забил форвард «Наполи» Ромелу Лукаку. На 90+6-й минуте победу «Наполи» принёс полузащитник Андре Замбо Ангисса.

«Наполи» заработал шесть очков за три матча и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Парма» набрала четыре очка и занимает девятое место. На первой строчке находится «Интер», у которого семь очков.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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