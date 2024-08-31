Лукаку помог «Наполи» вырвать победу в концовке матча Серии А с «Пармой»

Завершился матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Наполи» и «Парма». Игра прошла на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра выступил Париде Тремолада. Игра закончилась победой «Наполи» — 2:1.

​На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Пармы» Анж-Йоан Бонни. На 90+2-й минуте забил форвард «Наполи» Ромелу Лукаку. На 90+6-й минуте победу «Наполи» принёс полузащитник Андре Замбо Ангисса.

«Наполи» заработал шесть очков за три матча и расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. «Парма» набрала четыре очка и занимает девятое место. На первой строчке находится «Интер», у которого семь очков.