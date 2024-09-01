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Павел Яковлев назвал трёх лучших футболистов «Спартака», с которыми вместе играл

Павел Яковлев назвал трёх лучших футболистов «Спартака», с которыми вместе играл
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Футболист медийного клуба «БроукБойз» Павел Яковлев, ранее выступавший за московский «Спартак», назвал трёх лучших игроков красно-белых, с которыми ему удалось вместе сыграть, а также выделил самого грустного и самого весёлого игрока.

«Интеллект и психология — Алекс. Я вообще считаю его самым сильным легионером в истории «Спартака». По профессионализму — Ким Чельстрём. И третий — Роман Павлюченко, «СуперПав».

Самый грустный игрок — точно Кариока. Самый весёлый — Макгиди. Очень часто шутил, общался с молодёжью», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».

33-летний Павел Яковлев — воспитанник футбольной школы московского «Спартака». За основную команду красно-белых он дебютировал в 2009 году. Помимо «Спартака», Яковлев защищал цвета самарских «Крыльев Советов», «Мордовии», «Анжи», воронежского «Факела», а также казахстанских клубов «Кызыл-Жар» и «Елимай».

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