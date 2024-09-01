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«Я был поражён». Тренер «Арсенала» Артета — об удалении Райса в игре с «Брайтоном»

«Я был поражён». Тренер «Арсенала» Артета — об удалении Райса в игре с «Брайтоном»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал удаление полузащитника Деклана Райса в матче с «Брайтоном», а также поделился впечатлениями от игры. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Хаверц – 38'     1:1 Педро – 58'    
Удаления: Райс – 49' / нет

«Я был поражён, насколько непоследовательными могут быть решения. В первом тайме было два похожих эпизода, и ничего не произошло. Затем в центральной зоне мяч попадает в Деклана, он поворачивается, не видит игрока и касается мяча. По правилам судья мог принять такое решение, но тогда он должен был сделать следующее — сразу вынести красную карточку.

Это был очень эмоциональный день, безусловно. Мы начали игру так хорошо, создали три или четыре момента, которые не реализовали. После этого у нас был период с некоторыми проблемами, особенно с мячом, и в этот момент нам не хватало доминирования. Затем мы забили очень хороший гол в тот момент, когда воспользовались ошибкой соперника. Потом ушли на перерыв, вернулись и играли очень уверенно. Затем судья принял решение, которое изменило ход игры. В меньшинстве команда среагировала невероятно хорошо, стадион тоже поддержал нас, и мы должны были выиграть этот матч», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.

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