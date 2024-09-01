Марко Николич: при отсутствии почти половины команды готовиться к «Зениту» будет непросто

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о подготовке к матчу с санкт-петербургским «Зенитом» в рамках 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч состоится 14 сентября.

«Когда начнётся подготовка к матчу с «Зенитом»? После четырёхдневного отдыха. Это сейчас первостепенно: за плечами тяжёлое лето с выездами на жаркий юг, но футболисты не жаловались и не искали оправданий.

У тех, кто не едет в сборные, есть возможность несколько дней насладиться жизнью и прекрасной московской погодой. Но у нас в команде есть десять сборников, и практически всем предстоят сложные перелёты. При отсутствии почти половины команды готовиться к «Зениту», конечно, будет непросто. Но главное, чтобы все вернулись здоровыми», — приводит слова Николича пресс-служба клуба на официальном сайте.