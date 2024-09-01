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«Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 4-го тура Примеры

«Валенсия» и «Вильярреал» сыграли вничью в матче 4-го тура Примеры
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Завершился матч 4-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Валенсия» и «Вильярреал». Игра прошла на стадионе «Месталья» в Валенсии (Испания). В качестве главного арбитра выступил Хесус Хиль Мансано. Итоговый результат — 1:1.

Испания — Примера . 4-й тур
31 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 1
Вильярреал
Вильярреал
1:0 Дуро – 24'     1:1 Перес – 45+3'    
Удаления: нет / Гейе – 68'

На 24-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Валенсии» Уго Дуро. На 45+3-й минуте забил игрок «Вильярреала» Айосе Перес. С 68-й минуты «Вильярреал» доигрывал матч в меньшинстве после удаления полузащитника Папа Гейе.

«Валенсия» заработала первое очко за четыре матча и занимает 20-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2024/2025. «Вильярреал» набрал восемь очков и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Барселона», у которой 12 очков.

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