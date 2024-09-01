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Артига ответил на вопрос, рассматривают ли Бакаева как игрока стартового состава «Химок»

Артига ответил на вопрос, рассматривают ли Бакаева как игрока стартового состава «Химок»
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Главный тренер «Химок» Франк Артига ответил на вопрос, рассматривает ли он крайнего нападающего Зелимхана Бакаева, находящегося в подмосковном клубе на правах аренды из «Зенита», как игрока стартового состава.

«Бакаев для нас очень важный игрок. Он играл в Эмиратах — лиге, которую я хорошо знаю, поэтому мне Зелимхан понравился достаточно давно. Но сезон идёт. Впереди небольшая пауза, а также закрытие трансферного окна. И вот когда это всё случится и когда мы будем понимать, как выглядит окончательная версия нашей команды, то тогда мы и будем принимать финальные решения по составу на дальнейший период выступлений», — приводит слова Артиги пресс-служба клуба в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Бакаев принял участие в шести матчах за «Химки» во всех турнирах, где отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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