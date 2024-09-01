Вчера, 31 августа, в 3-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 прошли четыре матча. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Серии А 31 августа:

«Болонья» — «Эмполи» — 1:1;

«Лечче» — «Кальяри» – 1:0;

«Лацио» — «Милан» — 2:2;

«Наполи» — «Парма» — 2:1.

Первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2024/2025 занимает миланский «Интер», который набрал семь очков в трёх встречах. На второй строчке располагается «Торино», заработавший также семь очков после трёх матчей. Замыкает тройку лидеров туринский «Ювентус», набравший шесть очков после 2-го тура. В зоне вылета располагаются «Венеция», «Комо» и «Монца». Эти команды набрали по одному очку.