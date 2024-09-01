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Результаты матчей Примеры 31 августа

Результаты матчей Примеры 31 августа
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Вчера, 31 августа, в 4-м туре испанской Примеры сезона-2024/2025 прошли пять матчей. Представляем вашему вниманию результаты встреч, которые состоялись в указанный день.

Результаты матчей Примеры 31 августа:

«Барселона» – «Вальядолид» — 7:0;
«Атлетик» Б — «Атлетико» М – 0:1;
«Эспаньол» — «Райо Вальекано» — 2:1;
«Леганес» – «Мальорка» — 0:1;
«Валенсия» — «Вильярреал» — 1:1.

Первое место в турнирной таблице Примеры сезона-2024/2025 занимает каталонская «Барселона», которая набрала 12 очков в четырёх встречах. На второй строчке располагается «Атлетико» Мадрид, заработавший восемь очков после четырёх матчей. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», набравший также восемь очков. В зоне вылета располагаются «Валенсия», «Севилья» и «Лас-Пальмас».

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