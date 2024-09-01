Алексей Миранчук впервые попал в стартовый состав «Атланты»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды на матч с «Шарлотт» в МЛС. Россиянин впервые выйдет в стартовом составе команды.

Матч между «Атлантой Юнайтед» и «Шарлоттом» состоится 1 сентября, начало – 2:30 мск. Встреча пройдёт в Шарлотте на стадионе «Банк оф Америка».

Напомним, Миранчук дебютировал за «Атланту» 25 августа в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Он начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча вместо Дакса Маккарти.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Ранее он выступал за «Аталанту».

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире