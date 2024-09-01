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Эрлинг Холанд повторил достижение Кейна, Анри и Оуэна в АПЛ, сыграв на несколько сотен матчей меньше

Холанд повторил достижение Кейна, Анри и Оуэна в АПЛ, сыграв на несколько сотен игр меньше
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31 августа состоялся матч 3-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Гости одержали победу со счётом 3:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в этой встрече три гола и стал четвёртым футболистом в истории АПЛ по количеству хет-триков. Об этом сообщает Opta Sports.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 3
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 10'     1:1 Диаш – 19'     1:2 Холанд – 30'     1:3 Холанд – 83'    

По информации источника, на счету Холанда это восьмой хет-трик в рамках чемпионата Англии. Столько же у англичанин Майкла Оуэна и Гарри Кейна, а также француза Тьерри Анри. Лидирует по этому показателю аргентинский форвард Серхио Агуэро (12). 11 хет-триков у Алана Ширера. Девять матчей с тремя забитыми мячами на счету Робби Фаулера.

Отметим, что Холанд обогнал по количеству хет-триков в АПЛ форварда Уэйна Руни (7).

Сообщается, что восемь хет-триков Холанд забил в 69 матчах, тогда как Анри провёл в АПЛ 258 игр, у Кейна — 320, у Оуэна — 326.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «горожан» норвежец принял участие в 102 матча во всех турнирах, забил 97 голов и сделал 14 результативных передач.

Отметим, что «Манчестер Сити» является чемпионом последних четырёх сезонов АПЛ.

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