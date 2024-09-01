«Атланта» не указала флаг России возле фамилии Миранчука в заявке на матч МЛС

«Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии Алексей Миранчука в заявке команды на матч МЛС с «Шарлоттом». Возле фамилий других футболистов клуба указаны флаги стран.

Фото: Официальная страница «Атланты» в социальной сети

Миранчук впервые попал в стартовый состав команды.

Россиянин дебютировал за «Аталанту» 25 августа в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Он начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча вместо Дакса Маккарти.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

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