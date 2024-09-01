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Эрик тен Хаг: «МЮ» выиграл больше всех трофеев без учёта «Сити» за два года — это факты

Эрик тен Хаг: «МЮ» выиграл больше всех трофеев без учёта «Сити» за два года — это факты
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о трофеях манкунианцев перед матчем 3-го тура английской Премьер-Лиги с «Ливерпулем».

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
01 сентября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В последних двух сезонах мы выиграли больше всех трофеев в английском футболе, если не считать «Манчестер Сити». Всё это факты и реальность. В нынешнем году мы также хотим побеждать и брать трофеи. Уверен, мы это сделаем.

Мне пришлось строить этот клуб практически с нуля. Мы привлекли молодых футболистов и развивали их. И при этом, мы выиграли трофеи. Что ещё я могу сделать? Насколько я знаю, болельщики довольны мной, но мне всё равно, похвалят меня или нет. Всё дело в «Манчестер Юнайтед», а не во мне», – приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, тен Хаг был назначен на пост главного тренера манкунианцев летом 2022 года. За этот период нидерландский специалист выиграл два трофея: Кубок Англии и Кубок английской лиги. В нынешнем сезоне команда Эрика тен Хага набрала с три очка по итогам двух туров и занимает 13 место в турнирной таблице.

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