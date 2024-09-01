Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Монако — Ланс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России отреагировала на отсутствие флага у Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС

Сборная России отреагировала на отсутствие флага у Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

Сборная России отреагировала на то, что «Атланта Юнайтед» не указала флаг России возле фамилии Алексея Миранчука в заявке на матч МЛС.

«Вы потеряли что-то важное», — написала сборная в социальной сети X, прикрепив фото флага России.

Ранее Миранчук попал в стартовый состав на матч с «Шарлоттом».

Россиянин дебютировал за «Аталанту» 25 августа в матче с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2). Он начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча вместо Дакса Маккарти.

«Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 10 млн. Ранее Миранчук выступал за итальянские «Аталанту», «Торино» и московский «Локомотив».

Материалы по теме
Фото
«Атланта» не указала флаг России возле фамилии Миранчука в заявке на матч МЛС

Самые скандальные футболисты в истории

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android