«Абсурдно. Нелепые правила». Конте раскритиковал сроки летнего трансферного окна

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте жёстко высказался о сроках трансферного окна в Европе. Напомним, возможность подписывать новых игроков и продавать футболистов летом длится три месяца с начала июня и до конца августа.

«Это абсурдно. Нам приходится тренировать футболистов, которые собираются уйти, и ждать игроков, с которыми мы никогда не работали. Мы даже не знаем, в каком состоянии придут новички. В матче с «Пармой» на скамейке запасных не было ни одного полузащитника, так как вчера Яккарино и Сако ушли в аренду. Мы молились, чтобы ничего не случилось с Лоботкой и Замбо-Ангисса.

Я вижу, что футбол постоянно развивается, но должен быть кто-то в руководстве, кто займётся этим нелепым правилом с раздутым трансферным окном. Все готовы менять правила и форматы. Конкретно это правило вредит всем тренерам и клубам. Надеюсь, в будущем всё изменится», — приводит слова Конте Football Italia со ссылкой на DAZN.

В матче 3-го тура итальянской Серии А «Наполи» одержал волевую победу над «Пармой» со счётом 2:1. Таким образом, команда Антонио Конте заработала шесть очков за три матча и расположилась на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025.

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