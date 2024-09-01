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Эсекьель Барко отреагировал на большое количество фолов в концовке матча «Спартак» — «Рубин» в матче 7-го тура РПЛ

Эсекьель Барко объяснил большое количество фолов в концовке матча «Спартака» с «Рубином»
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Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко высказался о большом количестве фолов в концовке матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
31 августа 2024, суббота. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Барко – 74'    
Удаления: Зобнин – 62' / нет

«Матч, конечно, был очень непростой, особенно после удаления стало тяжело, но мы не сдавались, за счёт упорной работы удалось победить.

Мы старались вынуждать соперника фолить, чтобы замедлить игру. Нам это удалось, поэтому абсолютно заслуженная победа», — сказал Барко в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за семь матчей. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 17 очков.

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